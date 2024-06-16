Более 5 тыс. человек посетили Музей воды с начала года

С начала года Музей воды АО «Мосводоканал» принял более 5 тыс. посетителей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

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«Более 5 тыс. посетителей принял Музей воды АО «Мосводоканал» с начала года. Первый в России Музей воды открылся 31 год назад на территории самой первой в Москве канализационной насосной станции. В нем около 400 экспонатов и шесть залов, переходя из одного в другой, можно узнать все о становлении централизованной системы водоснабжения столицы – от первого водопровода мощностью всего 300 тыс. ведер в сутки до высокотехнологичных современных сооружений, а еще о том, как устроена система водоотведения мегаполиса», – говорится в сообщении.



Отмечается, что в музее можно увидеть предметы быта VIII–XIX веков, подлинные исторические документы, рукописные альбомы, старинные карты, атласы строительных чертежей с автографами инженеров водопроводного дела России, руководителей московского водопровода Андрея Дельвига и Николая Зимина, а также интерактивные технологические схемы станций водоподготовки и очистных сооружений.