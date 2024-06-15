Музей Победы ко Дню медика открыл новую площадку

Музей Победы 15 июня открыл новую площадку «Тактическая медицина» в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Открытие площадки приурочено к Дню медицинского работника. Так, на новой постоянной интерактивной выставке «Тактическая медицина» можно научиться базовым навыками оказания первой помощи в экстремальных ситуациях. Занятия проводят инструкторы по военно-медицинской подготовке.

Кроме того, участники программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» смогли посетить интерактивную зону с участием реконструкторов «Военный госпиталь». Гости парка узнали о работе полевых госпиталей в годы Великой Отечественной войны и увидели медицинские инструменты и перевязочные материалы 1940-х годов.

На площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей показали, как делать непрямой массаж сердца, рассказали о базовых правилах пожарной безопасности, познакомили с навыками спасения на воде, работой со спасательным инструментом и туристическим снаряжением.

14 июня в Музее Победы состоялось торжественное открытие Детского исторического форума «Маршал Жуков». В течение трех дней школьники и педагоги из 32 регионов России и Белоруссии будут участвовать в образовательной и просветительской программе.