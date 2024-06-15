Восемь пляжей, где стоит искупаться в Москве и области этим летом

В Москве и области много хороших пляжей с песком, шезлонгами и сетками для волейбола. Эксперты сервиса путешествий Туту рассказали «Вечерней Москве», где этим летом провести отпуск, если вы не собираетесь покидать столицу или, наоборот, приехали отдохнуть в Москву из другого города.

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Напоминаем: купаться можно только в оборудованных местах, где за состоянием водоема следит Роспотребнадзор. Бывает, что качество воды становится хуже — тогда пляж закрывают для купания. Пока еще не все зоны отдыха готовы к приему отдыхающих. Перед тем как отправиться на пляж, уточняйте, открыт ли он для посещения.

Пляжи Москвы

Зона отдыха «Тропарево»

Зона отдыха «Тропарево» у реки Очаковки находится в огромном Тропаревском лесопарке, где очень приятно прятаться от жары. На пляже можно не только искупаться, но и взять напрокат лодку и катамаран, а еще заняться спортом и поиграть с детьми на площадке. Есть лежаки, но людей всегда много, особенно в выходные, так что если хотите отдыхать с комфортом — лучше прийти пораньше.

Зона отдыха «Мещерское»

Еще одна популярная зона отдыха находится в Мещерском парке. Пляж у Мещерского пруда чистый и ухоженный, есть спасательная станция и кабинки для переодевания. Можно просто поваляться или поиграть в пляжный волейбол на песке. В самом Мещерском парке много локаций, где можно позаниматься спортом: есть воркаут-зоны, место для йоги и медитаций, футбольное поле и площадки для волейбола и баскетбола.

На берегу Химкинского водохранилища находится песчаный пляж. Рядом — яхт-клуб. Пляж находится совсем недалеко от метро «Водный стадион», так что дорога из центра Москвы займет не очень много времени. Пляж небольшой, но уютный — посетители хвалят его за чистоту и красивые виды. Лежаков обычно нет, так что лучше взять плед с собой и захватить легкие закуски.

Большой городской пруд, Зеленоград

Жители Зеленограда часто ходят отдыхать на берег Большого городского пруда. Также сюда часто приезжают жители севера Москвы — до Зеленограда удобно добираться на автобусе. На берегу пруда есть пляжная зона с песком, деревянными зонтиками, а также место для игры в пляжный волейбол. Рядом — зеленый и ухоженный Парк 40-летия Победы, так что после купания можно еще и погулять.

Московская область

Пляж в Солнечногорске

Перед началом купального сезона озеро Сенеж, на берегу которого находится пляж, очистили от мусора водолазы. Место очень популярное — в первые дни лета его уже посетили несколько тысяч человек. На пляже Солнечногорска есть амфитеатр, где можно принимать солнечные ванны, а также причалы и теневые навесы. Рядом проходит длинный маршрут для прогулок и поездок на велосипеде.

Пляж «Рублево»

Пляж «Рублево» на берегу Живописной бухты платный, зато хорошо оборудован. Там есть навесы, душевые кабины, аттракционы, например, водная катапульта, детские и спортивные площадки. Для детей оборудована специальная зона для купания. На территории зоны отдыха открыты кафе, так что сможете перекусить. Пляж находится всего в километре от Москвы, туда можно добраться на такси от метро «Мякинино».

Пляжи Истринского водохранилища

Истринское водохранилище — одно из самых живописных мест недалеко от Москвы. Вокруг — сосновый лес, вода чистая, а пляжей много — как диких, так и обустроенных. Рядом с Истринским водохранилищем есть несколько отелей с хорошо оборудованными пляжами — присмотритесь, может, там стоит провести отпуск или выходные.

Пляжный комплекс «Малибу»

В Мытищинском районе, недалеко от деревни Сорокино, находится комплекс «Малибу» с шезлонгами, бассейнами, песчаным пляжем и даже вип-зоной. Услуги там платные, зато отличная инфраструктура. Позагорайте, покатайтесь на сапбордах, а когда проголодаетесь — перекусите в кафе. Рядом с пляжным комплексом находится причал «Бухта радости», туда можно добраться на теплоходе от Северного речного вокзала.