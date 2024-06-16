Фестиваль «Времена и эпохи» знакомит гостей с периодом Московского царства XVII века

Гости увидят не только главное сражение, но и шествия воинов, а также состязания между командами.

© Ю. Иванко. Mos.ru

В столице проходит традиционный исторический фестиваль «Времена и эпохи». Он продлится до 16 июня включительно и станет частью масштабного проекта «Лето в Москве».

События исторического фестиваля проходят более чем на 50 площадках столицы. Одна из них расположилась в парке 50-летия Октября.

На поле боевом

Реконструкторы воссоздали здесь одну из наиболее интересных и значимых эпох в истории Московского царства. Они передали атмосферу XVII века, когда Русь активно расширялась. Были освоены огромные территории, такие как Восточная Сибирь и Дальний Восток. Кроме того, государство росло и в западном направлении, возвращая исконно русские земли.

Организаторы поделили территорию парка на несколько зон (Московское царство, Сибирь, Литва). Между ними — граница: здесь расположились лагеря несущих службу московских рейтаров и поместной конницы, а также турецкое посольство.

В центре гости будут наблюдать поле боя, где развернутся эпизоды сражения русско-польской войны 1654–1667 годов. Представление ожидается красочное: с выступлениями, баталиями и другими военными маневрами.

Посетители могут осмотреть снаружи и изнутри терем воеводы, конюшни, побывать на ремесленных мастер-классах. Кроме того, работает выставка, которая позволит лучше понять особенности этого исторического периода.

Мушкетеры и пикинеры, пехота и конница

Мероприятия на площадке в парке начинаются в 12:00. В это время проходит обязательная общая тренировка бойцов, вооруженных макетами огнестрельного оружия. Далее состоятся показательные выступления конницы. В 14:00 гости увидят конкурс мушкетеров — соревнования команд стрелков, после которого ожидаются общие маневры пикинеров и мушкетеров.

Главная часть программы — генеральное сражение, в котором участвуют пехота и конница, начнется в 18:00.

В воссоздании исторического периода принимают участие более 250 человек — они находятся на площадке одновременно. Отличительная особенность — большое количестве всадников. Над программой работали не только российские специалисты, но и более 30 гостей из Белоруссии и Турции. Все они изучали исторические источники, трудились над воссозданием одежды, обуви, головных уборов, защитной экипировки воинов, добиваясь точности во всем и повторяя техники старых мастеров.

Кроме того, на фестивале «Времена и эпохи» в парке 50-летия Октября в 13:00, 16:00 и 19:00 проходят театральные постановки, а на протяжении всего дня — шествия.

Добраться до места можно пешком от станции метро «Проспект Вернадского».