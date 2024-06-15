Москвичей предупредили о смерчах этим летом

Глобальное потепление влияет на возникновение торнадо в России, это явление может участиться из-за изменения климата. В последнее время выросло число сообщений о торнадо, их стали все больше фиксировать, а с середины XX века особенно сильный рост наблюдается на юге Западной Сибири и в средней полосе.

© Вечерняя Москва

Может ли глобальное потепление спровоцировать подобные опасные природные явления в столице, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста прогностического центра «Метео», синоптика Александра Ильина.

По его словам, при очень высоких температурах существует вероятность возникновения смерчей.

— При резкой смене теплого и холодного воздуха могут возникать смерчи. Это достаточно опасное явление. Оно мало прогнозируемое, потому что возникает и становится заметным в течение нескольких минут. Смерч резко начинает нести разрушительную силу. В континентальных районах европейской территории России, например на Дальнем Востоке, это явление еще не наблюдалось. Но в прошлом году были смерчи на юге Сибири, — рассказал Ильин.



Синоптик отметил, что смерчи достаточно мало живут, они скоротечны, но тем не менее обладают достаточно существенной силой, способной разрушать различные конструкции.

— Кирпичным домам это не грозит, а различным панельным домам, кровельным конструкциям смерч может нанести большие неприятности. А легкие конструкции, например рекламные щиты, сносит моментально, — сообщил Ильин.



По его мнению, этим летом прогнозируются высокие температуры на европейской территории России, поэтому нельзя исключать возникновение смерчей.

— В Москве они также могут быть, штормовой ветер со скоростью более 120 километров в час наблюдался в регионе в прошлом году. Но важно понимать, что ширина воздействия смерчей до трех километров, а потом они перестают существовать. Смерчи могут проходить очень короткие расстояния. Например, те, которые часто можно наблюдать на Черном море, очень редко выходят на сушу, а если это случается, то через 100 метров их жизнь заканчивается, — подытожил собеседник «ВМ».



Синоптик Александр Колесов рассказал о возможных причинах мини-торнадо. По его словам, вихри могут возникнуть из-за внезапных изменений температуры воздуха, препятствий на поверхности земли или из-за формы зданий.