Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

На предстоящий выходных, 15 и 16 июня, москвичей и гостей столицы ожидает ясная погода без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— В Москве после трех дней — вторник, среда и четверг — очень дождливой погоды с сильными ливнями, наступает комфортная погода — завтра и послезавтра просто настоящая июньская погода, много солнца и без осадков, — пояснил специалист.



Вильфанд добавил, что температура воздуха в эти дни составит от 24 до 27 градусов выше нуля днем и плюс 15 в ночные часы. Такие показатели, по словам синоптика, на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, передает «Интерфакс».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что около 18 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки. Это 23 процента от месячной нормы июня.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 15 и 16 июня жителей столичного региона ждет солнечная погода без осадков. Вся норма по осадкам на этой неделе уже была выполнена. К выходным ожидается повышение давления.