Синоптик сообщил, когда в Москву вернутся сильные ливни

С 17 по 19 июня в Москве снова будут идти дожди, местами возможны грозы, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, обильные осадки, которые принесет южный циклон, будут идти сразу на всей территории столичного региона с небольшими перерывами. Ожидается, что за три дня в городе выпадет не менее 20 миллиметров осадков, уточнил синоптик.

Южные циклоны всегда очень богаты влагой. В Москве и области дожди снова будут идти не менее трех суток с перерывами. Выпадет не менее 20 миллиметров осадков, местами может и больше, — сообщил Ильин.



Он уточнил, что несмотря на дождливую погоду, температура воздуха в Москве будет довольно высокой. В Подмосковье ночью она будет держаться в диапазоне от 13 до 18 градусов, в Москве чуть выше — до 20 градусов. А днем, по словам Ильина, будет теплее — около 22-27 градусов. По прогнозам синоптика, в четверг 20 июня погода в столице улучшится: дожди будут прекращаться, а температура расти до 26-31 градуса.

Москвичи поплыли по улицам после ливня

Ранее в Москве прошел сильный ливень. Жители столицы засняли, как в разных частях города затопило улицы, на некоторых кадрах видно, что автомобили «ныряют» под воду. Так, в Крылатском в водную ловушку попали машины и автобусы, а также посетители велотрека. Там вода отрезала выход. В то же время в Дмитровском районе затопило Клязьминскую улицу. Движение на этом участке перекрыли.