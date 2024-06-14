Сенатор Святенко осмотрела ход работ в центре женского здоровья в Марьино

Сенатор Российской Федерации Инна Святенко посетила центр женского здоровья, который откроется на Перервинском бульваре в районе Марьино, чтобы оценить ход работ.

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— В Год семьи для Марьино приготовили очень хороший подарок. В новый центр женского здоровья смогут приходить не только беременные, но и те, кто только собирается стать мамой, — отметила сенатор.



Она также подчеркнула, что новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, разработанный в Москве по инициативе мэра Сергея Собянина, нацелен на то, чтобы предоставить женщинам наилучшие условия в период беременности.

По словам Святенко, к концу года планируется завершить строительство и отделочные работы в новом Центре женского здоровья. Сейчас в столице уже действует флагманский Центр женского здоровья на улице Новаторов в ЮЗАО. Как отметила Инна Святенко, новый центр будет ничем не уступать уже существующему.

В учреждении здравоохранения, которое будет находиться в районе Марьино, будут работать более 200 врачей и сотрудников среднего медицинского персонала. Ежедневно центр сможет принимать около тысячи пациенток. Кроме того, в медицинском учреждении установят самое современное диагностическое оборудование, передает агенство городских новостей «Москва».

В текущем году в столице откроются еще два центра женского здоровья. Пациентки смогут обращаться в них за консультациями на протяжении всей жизни.