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Эскалаторы в переходе со станции метро «Чеховская» на «Пушкинскую» поочередно закроют на ремонт с 18 июня

Эскалаторы в переходе со станции Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена «Чеховская» на станцию «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии поочередно закроют на ремонт с 18 июня по 17 октября, сообщается на сайте столичной подземки.

Эскалаторы в переходе со станции метро «Чеховская» на «Пушкинскую» закроют на ремонт
© РИА Новости
«С 18 июня по 17 октября 2024 года в переходе со станции «Чеховская» на Таганско-Краснопресненскую линию поочередно закроют на ремонт эскалаторы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.

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