Эскалаторы в переходе со станции метро «Чеховская» на «Пушкинскую» закроют на ремонт

Эскалаторы в переходе со станции Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена «Чеховская» на станцию «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии поочередно закроют на ремонт с 18 июня по 17 октября, сообщается на сайте столичной подземки.

«С 18 июня по 17 октября 2024 года в переходе со станции «Чеховская» на Таганско-Краснопресненскую линию поочередно закроют на ремонт эскалаторы», – говорится в сообщении.



Отмечается, что узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.