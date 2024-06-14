На портале мэра Москвы появился раздел о выборах в Мосгордуму

На портале мэра столицы mos.ru появился раздел, посвященный выборам депутатов Мосгордумы, которые пройдут с 6 по 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

© Газета.Ru

Отмечается, что в новом разделе горожане смогут узнать о способах принять участие в электронном голосовании, какие технологии обеспечивают анонимность и прозрачность его проведения, а также как защищены голоса избирателей.

Жители столицы смогут принять участие в голосовании как онлайн, так и на участке. Проголосовать смогут горожане старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на портале mos.ru. При этом заранее проходить регистрацию не нужно.

Специальный сервис, который заработает в личном кабинете на портале, поможет проверить доступные способы голосования.

Кроме того, поучаствовать в голосовании можно в любом избирательном участке. Там будут установлены специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени. Это сделано, чтобы избежать очередей.

Напомним, с 6 по 8 сентября 2024 года в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы. В специальном разделе на mos.ru можно знать, как устроено электронное голосование в столице, а также о доступных способах голосования и других подробностях. Также ознакомиться с информацией о выборах в сентябре можно на специальной странице Мосгоризбиркома.