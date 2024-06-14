Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 14 июня, поделилась кадрами с на редкость активным днем символа зоосада — манула Тимофея.

На видео палласов кот бодро рассекает просторы своего уличного вольера. Тимоша, как и все москвичи, обрадовался прекращению сильных дождей.

— Тимоша куда-то побежал почти что рысцой. Куда?, — следует из подписи к публикации.



В прохладную погоду больше всего комфорта от прогулок на воздухе получают бинтуронги, рыси, пумы, панды, росомахи, а также журавли и ластоногие. При этом символ зоосада — манул Тимофей — не любит дождь и всячески избегает его.

Зоопарк также поделился кадрами с прячущимся от дождя муравьедом Диего. Зверек не только предпочел наблюдать за гостями из-за стекла, но и провести водные процедуры в помещении.

В начале лета пресс-служба Московского зоопарка поделилась роликом с Тимошей. На кадрах представитель семейства кошачьих вышел на улицу после дождя. Манул не спешит ступать на мокрый газон, а предпочитает отсидеться на деревянных ступеньках вольера.