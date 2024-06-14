Профилактику Вечного огня проведут перед Днем памяти и скорби в Москве

В Москве 19 июня проведут профилактику Вечного огня. Это сделают в преддерии Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

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— Работа занимает примерно 40 минут. На это время пламя переносится специальным факелом на временную горелку — точную уменьшенную копию основной. Столичные газовики тщательно проверят каждый из трех запальников, заменят платиновые спирали. После завершения работ пламя вернут на основную горелку, — цитирует Бирюкова ТАСС.



Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов АО «Мосгаз». Заммэра подчеркнул, что эксперты ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц — техническое обслуживание. Дополнительная профилактика проводится также перед Днем Победы и Днем защитника Отечества.

Городские службы вечером 3 мая провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 57 лет он на боевом посту.