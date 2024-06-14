Москва в шестой раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства, набрав максимум из возможных баллов. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в столичной пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

В перечень лидеров также вошли Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Пермь. Города оценивают по специальному индексу «IQ городов», который разработало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Всего в перечень оценок входит 57 показателей по 15 направлениям, среди которых достижения в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, а также транспорта и предпринимательства, следует из сообщения в Telegram-канале.

Власти Москвы продолжают развивать и совершенствовать территорию города. В 2024 году на территории Московской области благоустроят около ста объектов, больше половины сейчас — в активной стадии работ и станут доступны для посещения уже к концу летнего периода.

Также стало известно, что в Рязанском районе приведут в порядок сквер Федора Полетаева. В его центральной части будет создана зона с фонтаном и сценой для отдыха. Спортивную площадку оснастят тренажерами и столами для настольного тенниса.