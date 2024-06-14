Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве 14 июня

В столице ожидается кратковременный местами сильный дождь и гроза. Об этом сообщило Городское хозяйство Москвы.

— По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. При грозе порывы ветра до 14 м/с, — говорится в сообщении Telegram-канала хозяйства.



Служба попросила жителей Москвы быть предельно внимательными на улице в непогоду и соблюдать меры безопасности. Нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. Также москвичей и гостей столице попросили не оставлять детей без присмотра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что около 18 миллиметров осадков выпало в Москве за прошедшие сутки. Это 23 процента от месячной нормы июня.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в 15 и 16 июня жителей столичного региона ждет солнечная погода без осадков. Вся норма по осадкам на этой неделе уже была выполнена. К выходным ожидается повышение давления.

Подмосковные спасатели предупредили о важности соблюдения правил безопасности при катании на сап-бордах.