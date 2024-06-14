Названа дата проведения мусульманского праздника Курбан-байрам в Москве

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. В 2024 году праздник наступит 16 июня и продлится три дня. Отмечается, что даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям.

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Рано утром в Москве мероприятия пройдут в местах традиционного проведения праздников, а также на специально выделяемых Правительством Москвы временных альтернативных местах: на территории Парка культуры и отдыха «Сокольники», на территории Центра технических видов спорта «Москва».

В Подмосковье для проведения мероприятий выделено 48 мест.

Показывать прямой эфир праздничных богослужений будут транслироваться с 7:00 на телеканале «360°» и с 08:00 на телеканале «Россия 1».

В Сети запустили опрос о запрете ношения никабов в России. По состоянию на конец мая в опросе приняли участие более двух миллионов человек.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал условие поддержки запрета никаба в России. Это будет сделано, если официально установят связь между его ношением и ростом экстремизма в РФ.