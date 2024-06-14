Вечерний разъезд 14 июня начнется в Москве раньше обычного

В Москве вечерний разъезд автомобилистов 14 июня пройдет раньше обычного. Нагрузка на дороги может начаться около 16:00. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше — около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».



Служба также отметила, что по прогнозам синоптиков ожидается дождь. Департамент попросил соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пресс-служба Гидрометцентра сообщило, что жителей столичного региона в пятницу, 14 июня, ожидает облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами по области он будет сильным.

Количество выпавших осадков в столичном регионе за начало июня в Северном округе Москвы составило порядка 145 процентов от месячной нормы.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и регулярно промывают дороги в знойную погоду. Кроме того, в столице ежемесячно промывают памятники и фонтаны.