Метеоролог Шувалов рассказал, какая погода ждет жителей столицы в выходные

В субботу и воскресенье жителей столичного региона ждет солнечная погода без осадков. Об этом в интервью рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Эксперт отметил, что вся норма по осадкам на этой неделе уже была выполнена в среду и четверг. К выходным ожидается повышение давления.

— Все погодные неприятности постепенно уйдут на восток, — отметил эксперт в комментарии МИР 24.



По его словам, в выходные будет сухо, солнечно и достаточно тепло. Днем температура воздуха прогреется до плюс 23-25 градусов.

Тем не менее, в понедельник жителей столицы ожидает очередная зона осадков — могут пройти кратковременные дожди.

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что петербуржцев ждет отличная погода в выходные. В субботу температура воздуха повысится до плюс 20 градусов, осадков не ожидается, передает газета «Петербургский дневник».

Синоптики сообщили, что количество выпавших осадков в столичном регионе за начало июня в Северном округе Москвы составило порядка 145 процентов от месячной нормы.