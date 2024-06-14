Москвичи могут получить баллы за использование городских электронных сервисов

Жителям столицы рассказали, как обменивать полученные за участие в московских цифровых проектах баллы на товары и услуги партнеров сайта «Миллион призов».

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Например, проект «Активный гражданин» дает возможность горожанам получать баллы, участвуя в голосованиях по вопросам развития столицы, а также в викторинах, квестах и акциях. Также городские баллы начисляют за активное участие в платформе «Электронный дом».

Другой популярный среди москвичей проект, с помощью которого модно получить баллы — «Город заданий». Так, 15 тысяч баллов можно получить за сдачу норм ГТО, а за участие в читательском марафоне — до 50 тысяч баллов. Помимо этого, баллы начисляются за проверку качества выполнения работ по заявкам других пользователей на портале «Наш город», передает официальный сайт мэра Москвы.

К программе «Миллион призов» присоединились уже почти 250 московских компаний. Так, горожане могут обменять призовые баллы на оплату части чека в магазинах продуктов, одежды, обуви. Кроме того, баллы можно потратить в магазинах спортивных и детских товаров, а также изделий для дома и в аптеках.