Москвичам рассказали, как в городе следят за дорогами и сооружениями в жару

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и регулярно промывают дороги в знойную погоду.

© Вечерняя Москва

— При температуре выше плюс 25 градусов проводится аэрация — направленные вверх струи воды охлаждают не только дорожное полотно, но и нагревающийся от асфальта воздух, — следует из публикации в Telegram-канале.



Рано утром и в вечерние часы специалисты поливают цветники. Кроме того, в Москве ежемесячно промывают памятники и фонтаны.

Кроме того, специалисты приступили к обновлению швов гранитной облицовки на столичных набережных. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

К началу октября специалисты приведут в порядок поверхности более 170 городских объектов общей площадью порядка 200 тысяч квадратных метров. Например, работы пройдут на Бородинском, Третьяковском и Новоарбатском мостах.

Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли свыше 1,1 тысячи памятников в рамках месячника по благоустройству. Для промывки привлекали автогидроподъемники и поливомоечные машины.