Патрулирование в московских парках усилили в период пика цветения тополей
Патрулирование на природных территориях Москвы усилили на фоне приближающегося пика цветения тополей. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Это сделано с целью предотвращения пожароопасных ситуаций.
— В период пожароопасного сезона особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности при разведении огня. Инспекторы Государственного природоохранного центра департамента природопользования внимательно следят за особо охраняемыми природными территориями, — рассказала заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды на ООПТ Москвы Яна Семенова.
Предположительно, пик цветения тополей в столице ожидается в эти выходные, передает Telegram-канал «Природа Москвы».
Активное цветение тополя и других растений в столице может привести к обострению сезонной аллергии. «ВМ» узнала у врача-аллерголога Анны Усачевой, может ли вызвать поллиноз сам пух и как спастись от неприятных симптомов.
В ближайшие дни жители столицы могут ожидать тополиную метель. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.