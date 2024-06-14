Патрулирование в московских парках усилили в период пика цветения тополей

Патрулирование на природных территориях Москвы усилили на фоне приближающегося пика цветения тополей. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Это сделано с целью предотвращения пожароопасных ситуаций.

— В период пожароопасного сезона особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности при разведении огня. Инспекторы Государственного природоохранного центра департамента природопользования внимательно следят за особо охраняемыми природными территориями, — рассказала заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды на ООПТ Москвы Яна Семенова.



Предположительно, пик цветения тополей в столице ожидается в эти выходные, передает Telegram-канал «Природа Москвы».

Активное цветение тополя и других растений в столице может привести к обострению сезонной аллергии. «ВМ» узнала у врача-аллерголога Анны Усачевой, может ли вызвать поллиноз сам пух и как спастись от неприятных симптомов.

В ближайшие дни жители столицы могут ожидать тополиную метель. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.