Оркестр со столетней историей даст субботний концерт в парке 50-летия Октября

В субботу, 15 июня, все желающие могут насладиться духовой музыкой в исполнении Военного оркестра штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознамённого округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Репертуар порадует самого искушённого слушателя.

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Концерт начнется ровно в полдень на площади Семьи. Коллектив под руководством дирижёра майора Арслана Рыскулова является постоянным участником программы «Военные оркестры в парках» и Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Военный оркестр штаба Центрального округа войск национальной гвардии РФ является одним из старейших военно-музыкальных коллективов в стране и ведёт свою историю с 1923 года. Одним из первых руководителей оркестра был Максимилиан Авельевич Кюсс, автор знаменитых вальсов «Амурские волны», «Королева экрана», «Моя тайна» и других. В 1945 году именно этот коллектив был удостоен чести играть на встрече глав государств на Ялтинской конференции. После Великой Отечественной войны лучшие музыканты вошли в оркестр почётного караула Красной Армии.

Сегодня музыканты ежегодно принимают участие в параде Победы на Красной площади, а также участвуют в международных музыкальных фестивалях. Творчество коллектива способствует приумножению славных традиций русской духовой и эстрадной музыки и укреплению авторитета войск национальной гвардии России.

Оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице столичного Департамента культуры продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках, на аллеях и других открытых пространствах в местах отдыха жителей и гостей Москвы и области. В течение трёх месяцев все желающие смогут наслаждаться духовой музыкой.

Программа «Военные оркестры в парках» предваряет собой XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдёт на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.