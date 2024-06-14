Уровень безработицы в Москве назвали самым низким в G20

Уровень безработицы в Москве в 2023 году составил 1,8 процента, снизившись с 2,3 процента в 2022-м. Об этом рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, пишет ТАСС.

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По ее словам, это самый низкий показатель среди мегаполисов стран «Большой двадцатки» (G20), причем он сохраняется четвертый год подряд.

«Городская экономика интенсивно развивается: расширяют деятельность уже существующие компании и создаются новые, что предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы», — сказала Багреева.



Она отметила, что следующими после Москвы по уровню безработицы в международном рейтинге идут Токио с показателем 2,5 процента и Сеул с 2,7 процента.

Ранее москвичи назвали приемлемую для них сумму за год отсутствия работы. Они готовы не выходить на работу за выплату более 8 миллионов рублей.