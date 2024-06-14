Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Температура воздуха в Москве в пятницу, 14 июня, будет на уровне 21-23 градусов тепла, при этом существенных осадков не ожидается. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

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«Ожидается облачность без существенных осадков, лишь на севере области местами пройдут небольшие дожди. Днем в Москве ожидается 21-23 градусов тепла, по области -- от плюс 19 до плюс 24 [градусов]», — сказал он.



Леус также сообщил, что за минувшие сутки в столице выпало 18 миллиметров осадков. По его словам, это 23 процента от месячной нормы июня.

Ранее москвича на серфе заметили на затопленной улице в Южнопортовом районе столицы.