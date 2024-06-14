Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Температура воздуха в Москве в пятницу, 14 июня, будет на уровне 21-23 градусов тепла, при этом существенных осадков не ожидается. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.
«Ожидается облачность без существенных осадков, лишь на севере области местами пройдут небольшие дожди. Днем в Москве ожидается 21-23 градусов тепла, по области -- от плюс 19 до плюс 24 [градусов]», — сказал он.
Леус также сообщил, что за минувшие сутки в столице выпало 18 миллиметров осадков. По его словам, это 23 процента от месячной нормы июня.
Ранее москвича на серфе заметили на затопленной улице в Южнопортовом районе столицы.