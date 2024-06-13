На ВДНХ официально открылись дни Минска

Побывать в Минске, не выезжая из Москвы, сегодня просто - на ВДНХ официально открылись дни белорусской столицы.

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Одной из задач экспозиции, которая закрывает парад регионов Беларуси на ВДНХ - показать Минск со всех сторон. Так, в разные дни работы выставки, а продлится она до 28 июня, посетители могут познакомиться с культурной, медицинской, туристической, строительной и образовательной составляющей. При этом последние три тематических акцента гости павильона могут изучить с 14 по 16 июня, с 17 по 18 июня и с 19 по 21 июня, соответственно.

А встречает гостей павильона "Беларусь" в эти дни сцена, на которой сменяют друг друга творческие коллективы, исполняющие современные и народные песни на русском и белорусском языках, демонстрируют настоящее единение культур. На церемонии торжественного открытия, кстати, выступали легендарные "Песняры".

В первом квартале 2024 года объем российских инвестиций в экономику столицы Беларуси составил порядка одного миллиарда долларов

В официальной части были подписаны двухсторонние документы: с Ульяновской областью - меморандум о взаимопонимании, с Екатеринбургом - дорожная карта на 2024-2025 годы о реализации соглашения об установлении побратимских отношений. В сфере туризма с Ульяновской областью было подписано соглашение об информационном сотрудничестве.

По кругу от сцены в павильоне в этот раз разместили тематические стенды.

Становится понятно, что в Минске выпускают не только знаменитые часы марки "Луч", но и ноутбуки, высокотехнологичную аппаратуру для медицины. И, конечно, технику!

Практически каждый в России знаком с тракторами "Беларус" и автомобилями МАЗ. Один из них, МАЗ-5309RR с двигателем мощностью 900 лошадиных сил в исполнении для трофи-рейдов, представлен на открытой экспозиционной площадке. Машина, кстати, укомплектована российским двигателем производства Ярославского машиностроительного завода и участвовала в знаменитом ралли "Париж-Дакар". И даже заняла в своей категории второе место.

А неподалеку от нее стоит снегоболотоход МАЗ-МАН на шинах низкого давления. Корпуса мостов, привода, шрусы - российского производства, двигатель - китайский, коробка на выбор либо китайский автомат, либо японская механика. Но в целом порядка 90 процентов комплектующих - из Беларуси.

Снегоболотоход поставляется в ОАЭ, в Моноголию и, конечно, в Россию. Первого поколения выпущено 50 штук, на выставке уже второе, которое только что получило сертификат соответствия.

"Снегоболотоход плавающий, на нем мы даже переплывали Дон. И наше ноу-хау: практически ни один вездеход не выбирается на лед, наш - может", - увлеченно рассказывает мне техник-технолог производства Андрей Мирончик.



И мотоциклы "Минск", которые для многих были пропуском в мир двухколксной техники. Завод работает, на производстве трудятся 200 человек. При этом у тех трех моделей, которые представлены на площадке, панель приборов, фары, пластик, вилка, рама, амортизаторы, электрика - белорусского производства. Больше 10 тысяч байков выпускают в год, из них львиная доля идет на экспорт, в том числе и в Россию, делится в разговоре со мной бренд-менеджер Никита.

Кстати говоря, для любителей двухколесного транспорта предусмотрен и тест-драйв велосипедов "Мотовелозавода" - прямо на ВДНХ!

У Минска в России целых десять городов-побратимов. Это Сочи, Калуга, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Мурманск, Челябинск, Новосибирск и Ростов-на-Дону. И представители ряда из них были на официальной церемонии открытия экспозиции.

"Атмосфера радушия и уважения к партнерам - безусловно, еще один ресурс к тем цифрам, которыми гордятся Россия и Беларусь. Это еще и ответ на то санкционное давление и те прогнозы, которые вынашивает коллективный Запад. Никак не понимая, что две страны, объединенные в том числе и союзным договором, сами пишут свое будущее и определяют настоящее", - подчеркнул Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время пресс-подхода.

Доля Минска в торговле с Россией - 82 процента, поделился данными статистики Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. И добавил: "Минск - лицо нашей страны. Он для всех разный, и в нем чувствуется энергия. Видно, что экспозиция популярна и в павильон идет огромное число гостей".

"Минские предприятия торгуют с Россией более активно и интенсивно, чем другие регионы Беларуси. У Минска очень диверсифицированная экономика", - констатировал Дмитрий Крутой, отметив, что за первый квартал 2024 года объем прямых российских инвестиций в экономику столицы Беларуси составил порядка одного миллиарда долларов.



А Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома, поприветствовав гостей торжественной церемонии открытия экспозиции, призвал серьезно поработать над тем, "чтобы найти новые направления работы в нашем совместном движении вперед".

Выступая на церемонии, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев напомнил, что павильон получил вторую жизнь благодаря инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко. И резюмировал, что "мы обязательно придумаем, как продолжить и дальше эстафету представления Беларуси и после того, как закончится парад регионов братской республики".