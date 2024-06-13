Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в выходные

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе в выходные.

«В субботу облачно, без дождей. А в воскресенье уже во второй половине дня местами появится вероятность небольшого дождя и даже грозы. Ветер на температурный фон никак не повлияет», — цитирует эксперта Regions.ru.



Как отметил Ильин, в субботу и воскресенье днём температура воздуха составит +25...+27 °С, ночью +12...+17 °С.

«Ветер северный, северо-западный. С воскресенья начнёт поворачивать на восток. По силе — от 6 до 9 м/с», — сообщил он.



По его словам, температурный фон в выходные будет превышать климатическую норму на один — два градуса.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ожидается жара до +36 °С в выходные.