Пробки в Москве достигли 8 баллов вечером
Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, в столице идет дождь, местами на дорогах подтопления.
По данным на 18:35, скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также на юго-западе, западе, юге, севере и северо-западе МКАД.
"В Москве сильный ливень - рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.