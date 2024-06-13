Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках встречи с кандидатами, которые будут представлять на выборах в Мосгордуму «Единую Россию», обсудил главные аспекты программы и будущее развития города. Об этом стало известно в четверг, 13 июня.

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— Москвичи будут оценивать и вас, и меня, и всю нашу большую команду, как мы с вами поработали последние пять лет, что достигали, что не удалось сделать. И конечно, мы должны понимать, куда двигаемся дальше и какие задачи перед собой ставим, — подчеркнул глава города.



Секретарь Московского городского реготделения партии и вице-спикер Государственной думы Петр Толстой добавил, что, согласно уставу партии, отбор кандидатов будет проходить в соответствии с процедурой предварительного голосования, передает агентство городских новостей «Москва».

В тот же день Московская городская избирательная комиссия утвердила голосование 6, 7 и 8 сентября на выборах в Мосгордуму. В текущем году выборы также пройдут в формате дистанционного электронного голосования.

В конце мая стал известен список кандидатур для выдвижения в депутаты Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам. Пройти регистрацию и принять участие в голосовании смогли 356 претендентов.