Лето на Summer Stage: Ishome, Tesla Boy и рэп-crew — 52

Третье лето подряд Summer Stage открывает сезон опен-эйров в одном из самых атмосферных и уютных концертных пространств Москвы. Серия концертов уже традиционно стартовала с романтиков «Свидание», а дальше мы ждём мультижанровый и эклектичный сезон, который растянется до начала осени: сумрачная электроника и хипстерский инди, пост-панк и старая добрая «альтернатива», актуальный и новомодный хип-хоп «новой школы» и легенды арт-рока, и многое, многое другое.

© пресс-служба «Summer Stage»

В июне и начале июля на Summer Stage мы ждём вас:

20 июня — электронный проект Мирабеллы Карабьяновой Ishome — главной героини отечественной электроники, творящей волшебство на стыке эмбиента, трип-хопа и IDM. Идеальная музыка для тёплого летнего вечера под открытым небом.

21 июня — легендарные питерские рокеры «Пилот» с не менее легендарным фронтменом Ильей Чертом, как всегда, устроят рок-н-ролльную вечеринку с панковским вайбом, юношеским задором и любимыми всеми бэнгерами.

23 июня — инди-рок от молодых принцев из группы «Космонавтов Нет» — одной из самых востребованных гитарных групп России начала двадцатых, уже не первый год собирающих солд-ауты по всей России.

27 июня — не нуждающаяся в представлениях группа Леонида Фёдорова и Олега Гаркуши «АукцЫон», которая за свою почти полувековую историю обросла миллионами поклонников, легендами, мифами и бессмертными хитами.

29/30 июня — главный фестиваль-смотр отечественного инди-рока Motherland. Хедлайнеры этого года — «Сироткин», ssshhhiiittt!, Слава КПСС, «Диктофон», «Хадн Дадн», «Золотые зубы», «Элли на маковом поле» и многие другие.

© пресс-служба «Summer Stage»

5 июля — группа Tesla Boy выступит с большим летним концертом на Summer Stage. Это проект музыканта, композитора и актера Антона Севидова, который обрел популярность и преданных слушателей по всему миру. Tesla Boy свободно говорит на языках синтипопа, джаза и фанка, что и стало основной причиной Всемирного призвания этого музыкального полиглота.

7 июля — питерское рэп-crew — 52 — возвращается на сцену Summer Stage в полном составе. Здесь все свои: FRIENDLY THUG 52 NGG, ALBLAK 52, Glocki52, SaintPrince 52, MyDee 52, A-This, DJ Kebsta и секретные, но не менее громкие гости.

Ознакомиться с полным лайн-апом Summer Stage можно на сайте.