График движения поездов на МЦД-2 и МЦД-3 временно изменится в выходные

В ближайшие выходные изменится расписание поездов на нескольких направлениях. С 06:50 15 июня по 06:50 17 июня, а также до конца этого месяца по выходным будет действовать новый график движения на Ленинградском и Казанском направлениях третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Интервалы между поездами увеличатся до 30 минут.

На Ленинградском направлении не будет движения в область с 22:55 до утра, а с 23:51 прекратится движение из Зеленограда в сторону центра. При этом часть поездов из дальнего пригорода проследуют от и до вокзала Зеленоград — Крюково.

На Казанском направлении также сократится время работы последних поездов МЦД от станции Ипподром в сторону Зеленограда — Крюково. Во время изменений будут проводить работы по модернизации инфраструктуры на участке между станциями Сходня и Химки.

С 14 на 15 и с 15 на 16 июня с 22:00 до 07:00 изменится график движения на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Так, на Курском направлении отменят часть поездов, а интервалы увеличат: до 40 минут с 22:00 до окончания движения и до одного часа с начала движения до 06:30.

На Рижском направлении часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до Курского вокзала и станции Люблино. При этом интервалы движения увеличатся и составят от 12 до 18 минут.

Изменения на МЦД-2 связаны с модернизацией станции Царицыно, где на это время закроют второй путь.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее. С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Расписание и билеты ЦППК» и «Московский транспорт», а также на сайте перевозчика.