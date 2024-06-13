Москву ждет еще один «мегаливень»

На Москву движется очередной грозовой «вал», рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что после 21 часа на столицу обрушится очередная порция «мегаливня» с интенсивностью 30 мм.

Метеоролог отметил, что фронт вала проходит по линии Калуга — Тула, и держит курс на столичный регион.

Интенсивность в 30 мм означает, что на каждый метр московских улиц выпадет 3 ведра дождевой воды, уточнил Тишковец.

Автобус в Москве ушел под воду после мощного ливня

Синоптик пояснил, что к утру осадки пойдут на убыль. С наступлением сумерек температура воздуха понизится до +13°, местами до +16°. В пятницу, 14 июня, погода улучшится, воздух прогреется до +23°, что точь-в-точь соответствует норме климата

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус предупредил, в свою очередь, что во время таких ливней становятся опасными подземные парковки. Свой пост он проиллюстрировал роликом, на котором потоки воды заливают машины в одном из крупных столичных ЖК.

В Дептрансе заметили, что в настоящее время движение по Клязьминской улице перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков.