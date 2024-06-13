Мосгортранс дал комментарий о подтопленном автобусе на Клязьминской улице

В результате сверхсильных осадкой автобус маршрута 672 попал в скопление воды. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николая Асаула.

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По его словам на месте происшествия работают оперативные службы города. Люди, во время подтопления автобуса, были эвакуированы, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Об инциденте стало известно днем, 13 июня. Водитель действовал в рамках должностной инструкции. На место выехали оперативные службы города. Все необходимые меры для ликвидации подтопления приняты. В результате случившегося никто не пострадал.

Движение по Клязьминской улице перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков. Специалисты просят автомобилистов выбирать пути объезда.

Жителей и гостей столицы предупредили о возможных локальных затруднениях движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД 13 июня из-за дождя.