Московский зоопарк перечислил животных, которые любят гулять под дождем

Снежные барсы (ирбисы), панды и бинтуронги предпочитают гулять под дождем. Об этом в четверг, 13 июня, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

— Жители Московского зоопарка привыкли к капризам погоды. Ведь и в природе они сталкиваются с разными явлениями, в том числе с дождем. Поэтому летние обильные осадки не стали для наших обитателей большим сюрпризом. К тому же, у всех есть возможность укрыться от дождя и ветра во внутренних помещениях, — пояснили в пресс-службе.



Так, в прохладную погоду больше всего комфорта от прогулок на воздухе получают бинтуронги, рыси, пумы, панды, росомахи, а также журавли и ластоногие. При этом символ зоосада — манул Тимофей — не люби дождь и избегает его, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале лета пресс-служба Московского зоопарка поделилась роликом с Тимошей. На кадрах представитель семейства кошачьих вышел на улицу после дождя. Манул не спешит ступать на мокрый газон, а предпочитает отсидеться на деревянных ступеньках вольера. Немного погодя Тимофей решает скрыться из объектива камеры.

Зоосад также поделился кадрами с прячущимся от дождя муравьедом Диего. Зверек не только предпочел наблюдать за гостями из-за стекла, но и провести водные процедуры в помещении.