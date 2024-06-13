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Метеоролог раскрыла, почему Москву вновь накрыл мощный ливень

Проливные дожди являются приметой начала лета для Москвы и области, рассказала NEWS.ru специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она объяснила, что столица находится вблизи центра южного циклона, основу которого составляет теплый и влагоемкий воздух.

Почему Москву вновь накрыл мощный ливень
© РИА Новости

Такие ливни — характерная примета нашего лета. Мы находимся под влиянием циклона, сформированного по принципу, по структуре южных циклонов. Мы сегодня находимся вблизи центра этого циклона. А южные циклоны и зимой приносят много осадков. В нем циркулирует теплый и поэтому влагоемкий воздух, — заявила Позднякова.

Ранее жители Москвы засняли, как в разных частях города затопило улицы, на некоторых кадрах видно, что автомобили «ныряют» под воду. Кроме того, департамент сообщил о проблемах на Филевской линии метро. Там отметили, что для обеспечения безопасности временно остановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».

Накануне Москву и Московскую область также накрывал сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города шел град. На улицах города была практически нулевая видимость, сильный ветер разносил потоки воды по дорогам. По предварительной информации, при шторме пострадали три человека.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова