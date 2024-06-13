Почему Москву вновь накрыл мощный ливень

Проливные дожди являются приметой начала лета для Москвы и области, рассказала NEWS.ru специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она объяснила, что столица находится вблизи центра южного циклона, основу которого составляет теплый и влагоемкий воздух.

Такие ливни — характерная примета нашего лета. Мы находимся под влиянием циклона, сформированного по принципу, по структуре южных циклонов. Мы сегодня находимся вблизи центра этого циклона. А южные циклоны и зимой приносят много осадков. В нем циркулирует теплый и поэтому влагоемкий воздух, — заявила Позднякова.



Ранее жители Москвы засняли, как в разных частях города затопило улицы, на некоторых кадрах видно, что автомобили «ныряют» под воду. Кроме того, департамент сообщил о проблемах на Филевской линии метро. Там отметили, что для обеспечения безопасности временно остановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».

Накануне Москву и Московскую область также накрывал сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города шел град. На улицах города была практически нулевая видимость, сильный ветер разносил потоки воды по дорогам. По предварительной информации, при шторме пострадали три человека.