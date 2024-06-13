Движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» восстановили

Движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» на Филевской линии метр восстановили. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

13 июня в связи с непогодой в столице на Филевской линии метро было приостановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». Такие меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров.

Центр организации дорожного движения ранее предупредил жителей Москвы об обильных осадках в городе, которые продлятся весь день 13 июня. Горожанам порекомендовали пользоваться общественным транспортом во время непогоды.

Жителей и гостей столицы предупредили о возможных локальных затруднениях движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД 13 июня из-за дождя.

«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Москве до конца дня четверга. Это следует из информации на сайте Гидрометцентра России.