Городские службы оперативно устраняют последствия ливня в Москве
В столице основной объем осадков уходит в ливневую сеть, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«Сверхинтенсивные осадки фиксируются в отдельных районах столицы. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами Мосводостока выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника», – говорится в сообщении.
Горожан попросили соблюдать осторожность.