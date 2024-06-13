Мосгортранс дал комментарий о подтопленном автобусе на Клязьминской улице

Сильнейший ливень подтопил более десятка улиц столицы. На борьбу с подтоплением вышли не только специалисты коммунальных служб, но и простые москвичи.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, прочищали ливневые решетки для лучшего отвода воды водители на улице Пришвина в Бибирево, на Аминьевском шоссе и на Матвеевский улице в районе Очаково-Матвеевское. Сейчас движение в этих районах восстановлено. Полностью перекрыт участок Клязьминской улицы. Из-за скопления воды здесь затоплено несколько автомобилей. Автобус маршрута 672 попал в скопление воды. Пострадавших, как сообщает Дептранс, нет. "Пассажиры в безопасности, но техника затоплена почти по самые стекла", - сообщает Николай Асаула, генеральный директор ГУП "Мосгортранс".

Затопленными оказались несколько подземных парковок в ЖК, среди них строения на улице 800- летия Москвы, а также Фестивальной улице. Вышли из берегов река Лихоборка, а так же Мазиловский пруд в Филевском парке.

Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Как сообщает дежурная смены ЦОДД Ксения Долгова, движение в городе затруднено почти повсеместно. Пробки оцениваются на 8 баллов. Стоят ТТК, Садовое кольцо, дороги в центральной части города, вылетные магистрали на выезд и въезд в Москву.

Как сообщают синоптики, непогода продолжится до 21:00 четверга, 13 июня.