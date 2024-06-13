В Москве разработают стандарт шумозащитных мероприятий

Правительство Москвы совместно с крупнейшими строительными компаниями проведет анализ существующих технологий по снижению шума в Москве, оценит их эффективность и экономические параметры. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
"В ситуационном центре правительства Москвы состоялась рабочая встреча представителей органов исполнительной власти с московскими застройщиками по вопросу шумового загрязнения города", - значится в сообщении.
Отмечается, что в результате совместной работы представители столичного Главконтроля, департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, городского комитета госстройнадзора и столичного депстроительства, а также эксперты крупнейших строительных компаний и подрядных организаций предложат системные решения для дальнейшего снижения уровня шума в столице.
"В ходе встречи руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила, что жалобы на шумовое загрязнение - лидер среди всех обращений, поступающих в департамент. В 2023 году поступило более 6 тыс. жалоб на более чем 950 строек, 80% жалоб на повышенный уровень шума от работ в ночное время поступает повторно. В 2023 году количество строек с повторными нарушениями выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом", - добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что норматив по уровню шума в ночное время вблизи жилых домов составляет 45 дБА, а в квартирах - 30 дБА. Фиксируются значительные превышения этих показателей, которые негативно сказываются на здоровье людей. Основным источником шума является строительная техника.
"Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что за прошлый год в комитет поступило свыше 4 тыс. жалоб на шумовое загрязнение от стройки в дневное время, 60% из них подтвердились. Кроме того, в рамках контрольно-надзорной деятельности было выявлено 913 соответствующих нарушений. Среди решений, предложенных Мосгосстройнадзором для минимизации влияния негативных факторов строительного процесса на качество жизни москвичей и комфортность городской среды в целом - внедрение системы мониторинга шума в режиме 24/7 с автоматическим оповещением при превышении пороговых значений показателей. В настоящее время проект пилотируется на трех строительных площадках города", - заключили в пресс-службе.