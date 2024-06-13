В Москве разработают стандарт шумозащитных мероприятий

Правительство Москвы совместно с крупнейшими строительными компаниями проведет анализ существующих технологий по снижению шума в Москве, оценит их эффективность и экономические параметры. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"В ситуационном центре правительства Москвы состоялась рабочая встреча представителей органов исполнительной власти с московскими застройщиками по вопросу шумового загрязнения города", - значится в сообщении.



Отмечается, что в результате совместной работы представители столичного Главконтроля, департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, городского комитета госстройнадзора и столичного депстроительства, а также эксперты крупнейших строительных компаний и подрядных организаций предложат системные решения для дальнейшего снижения уровня шума в столице.

"В ходе встречи руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила, что жалобы на шумовое загрязнение - лидер среди всех обращений, поступающих в департамент. В 2023 году поступило более 6 тыс. жалоб на более чем 950 строек, 80% жалоб на повышенный уровень шума от работ в ночное время поступает повторно. В 2023 году количество строек с повторными нарушениями выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом", - добавили в ведомстве.



Там подчеркнули, что норматив по уровню шума в ночное время вблизи жилых домов составляет 45 дБА, а в квартирах - 30 дБА. Фиксируются значительные превышения этих показателей, которые негативно сказываются на здоровье людей. Основным источником шума является строительная техника.