«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Москве до конца 13 июня. Это следует из информации на сайте Гидрометцентра России.

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— Гроза, период предупреждения — до 00:00 14 июня, — следует из сообщения.



Такой же уровень погодной опасности действует в Подмосковье, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Жителей и гостей столицы предупредили о возможных локальных затруднениях движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД 13 июня из-за дождя.

В Москве и области за прошедшие сутки выпало 45 процентов месячной нормы осадков. В Центральной России самыми влажными оказались Смоленская, Калужская, Брянская и Тульская области.

Погода без осадков и с прояснениями ожидает жителей столицы и Московской области в ближайшие выходные 15 и 16 июня. Температура воздуха будет от 21 до 26 градусов.

На следующей неделе, начиная с 17 июня, в Москву вернется жаркая погода. Температура будет варьироваться от плюс 24 до 29 градусов тепла. Однако жителей города предупредили, что атмосферное давление повысится.