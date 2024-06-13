Рекордный плов по-русски приготовили на ВДНХ

На площадке у колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ состоялось праздничное мероприятие с восточным акцентом. Его назвали «Плов по-русски», однако само гигантское блюдо получилось интернациональным. В команде тех, кто принимал участие в празднике, были представители различных национальностей. Так команда решила отпраздновать День России.

© Вечерняя Москва

Автором-исполнителем плова с олениной и сибирскими продуктами стал шеф-повар международного класса Алишер Халилов. Ранее он уже устанавливал рекорд России по приготовлению самого большого плова одним поваром.

— Изначально приготовить решили 100 килограммов сытного блюда. Но предыдущий рекорд решили перебить, предложив вдвое больше угощения всем пришедшим на праздник гостям, — сообщил Алишер Халилов.



Два центнера плова раздали всем желающим. Рецепт решили дополнить экологически чистыми продуктами с севера.

— Вместо баранины или говядины использовали оленину, — рассказал «ВМ» владелец магазина продуктов с севера Василий Ушаков. — Получилось сытно, вкусно, необычно.



Гости праздника подходили и спрашивали рецепт. Алишер Халилов и Василий Ушаков не скрывали секретов приготовления плова по-русски.

— Посуды взяли 1000 стаканчиков, однако на раздаче их не хватило, пришлось докупать в процессе праздника, — организаторы отметили высокий интерес к празднику и блюду, которое приготовили на площадке у колеса обозрения.



В тот день посетители также смогли увидеть музыкальные номера различных жанров. Выступили национальные коллективы в ярких костюмах.