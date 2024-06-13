До 145 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июня

© Вечерняя Москва

Количество выпавших осадков в столичном регионе за начало июня в северном округе Москвы составило порядка 145 процентов от месячной нормы. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

В юго-восточном округе выпало около 65 процентов от нормы.

— Мы все время обращаем внимание на локальность осадков в городе. Карта тому подтверждение. На ней показано максимальное количество дождя, выпавшего в каждом округе столицы за прошедшие дни лета: от 65% месячной нормы в восточном и юго-восточном, до 145 процентов — в северном, — сообщила Позднякова.



По ее словам, в большинстве округов столицы за прошедшие дни лета количество выпавших осадков уже значительно превысили месячную норму, следует из сообщения в Telegram-канале.

13 июня стало известно, что в Москве и области за прошедшие сутки выпало 45 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Центральной России самыми влажными оказались Смоленская, Калужская, Брянская и Тульская области.