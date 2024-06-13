Собянин рассказал об изменениях, которые скоро произойдут на дорогах Москвы

Собянин предупредил об изменениях в движении транспорта в Москве. В официальном телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина сообщается, что в течение лета будет проведена переразметка на Садовом кольце: там появятся шесть новых разворотов, в том числе перед проспектом Мира и улицей Сретенка. Кроме того, новую разметку нанесут на ряде улиц, ведущих к МКАД — всего обновить предстоит более семидесяти участков.

© Motor.ru

Что касается Садового кольца, то помимо уже упомянутых разворотов организуют разворот с внутренней стороны Садового на внешнюю сторону по Малой Дмитровке, перед Курским вокзалом, перед Покровкой, а также с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю у дома 41 в Оружейном переулке. По оценкам Собянина, шесть новых разворотов сократят перепробеги на 2—6 километров.

Иначе разметят участки в районе Очаково-Матвеевское, в результате чего местные жители смогут в 1,5−2 раза быстрее выезжать на МКАД благодаря добавлению полосы на участке от 51 до 48 километра по внешней стороне МКАД. А на съездах с ТТК на МСД в обе стороны в районе Нижегородской уже добавили дополнительные полосы, и автомобилисты стали быстрее проезжать к популярным трассам. Так, новая полоса на Новорязанском шоссе позволила в два раза ускорить выезд на внешнюю сторону МКАД в утренние часы.

Ранее Собянин прокомментировал распространение самокатов в городе. По его словам, ожидается двукратный рост числа поездок на электросамокатах: к 2030 году количество поездок на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) вырастет с сегодняшних 350 тысяч до 750 тысяч в сутки. Такой объем сопоставим с пассажиропотоком линии столичного метро.

При этом городские власти обещают обеспечить безопасность на фоне роста числа самокатов и упорядочение использования СИМ и работы курьеров.