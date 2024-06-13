МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой 13 июня

МЧС Москвы в четверг, 13 июня, выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой.

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В столице с 10:00 и до конца дня прогнозируют сильный дождь, а также грозу с ливнем и градом. Кроме того, возможно шквалистое усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.



Кроме того, столичным водителям порекомендовали избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы предупредил жителей и гостей столицы о возможных локальных затруднениях движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД 13 июня, в связи с дождем.

В Москве и области за прошедшие сутки выпало 45 процентов месячной нормы осадков. В Центральной России самыми влажными оказались Смоленская, Калужская, Брянская и Тульская области.