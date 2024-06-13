Инвесторы отреставрируют исторические здания в центре Москвы

На городские торги выставили два исторических здания в Таганском районе столицы. Победителю аукциона предстоит провести в них ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«В столице пройдут торги по продаже двух зданий, построенных в конце XVIII — середине XIX века, общей площадью 1110 квадратных метров. Они являются памятниками архитектуры, что накладывает на будущего собственника определенные обязательства по их реставрации и капитальному ремонту. Здания будут реализованы одним лотом на открытом аукционе, который пройдет 2 июля. К участию приглашаются юридические и физические лица», — рассказал Кирилл Пуртов.



Здания расположены на Воронцовской улице (дом 7, строения 1 и 2). Они имеют статус объектов культурного наследия. Первый объект — главный дом городской усадьбы М.Ф. Котова — Т.Г. Фомина. Это кирпичное двухэтажное здание с подвалом общей площадью 749,4 квадратного метра. Его фасад оформлен лепным декором. Рядом расположен флигель, также признанный памятником архитектуры. Двухэтажное здание площадью 360,7 квадратного метра имеет простое архитектурное оформление.

В настоящее время главный дом и флигель усадьбы не эксплуатируются. Новому собственнику предстоит отреставрировать их и приспособить для современного использования.

Аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки принимают до 20 июня. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, а также нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.