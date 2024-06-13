Москвичи определили концепцию мозаичного панно, посвященного 85-летию ВДНХ

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, участники которого определяли концепцию мозаичного панно к 85-летию ВДНХ. Горожане выбирали из трех работ, поданных на конкурс молодых художников-монументалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Он проводился с 18 апреля по 8 мая совместно с организацией «МШМ Московская школа мозаики». Конкурсанты разрабатывали проекты на тему семейных ценностей и связи поколений.

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Сначала работы оценивали члены жюри, среди которых были вице-президент Союза московских архитекторов Евгений Гурвич, директор департамента событийного маркетинга и специальных проектов ВДНХ Наталия Аверьянова, начальник архитектурного управления департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ Сергей Соколов, главный архитектор-историк архитектурного управления департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ скульптор-монументалист Юрий Вайс, заслуженный художник России Алексей Онуфриенко, художник-монументалист Ольга Землянухина и директор по развитию организации «МШМ Московская школа мозаики» Екатерина Медвецкая. Эксперты выбрали трех финалистов, а лучший проект определили жители в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Свое мнение выразили 203 858 человек.

Победителем стал Эдуард Мишкин, предложивший работу, главный герой которой — мальчик, запускающий воздушного змея в небо. Этот образ символизирует безграничные возможности и креативный потенциал молодежи. За проект проголосовали 36,21 процента москвичей.

Второе место заняла концепция панно художницы Ангелины Стоянович. Она отразила семейные ценности как символ мира. В центре ее проекта изображение ладоней, бережно держащих бумажные фигурки человечков — семьи. Сюжет символизирует любовь, заботу и связь между родными людьми. Эту концепцию панно выбрали 27,85 процента «активных граждан».

Третье место у Маргариты Чигодайкиной, за ее проект проголосовали 26,3 процента пользователей. Она выбрала главными темами мозаичных изображений преемственность поколений, а также флору Ялты и знаковые достопримечательности крымского побережья.

Еще 9,64 процента москвичей посчитали, что победителя должны определить специалисты.

Эскиз победителя ляжет в основу панно, которое разместят у строения 230 на Ялтинском участке. Создавать мозаичное панно будут мастера организации «МШМ Московская школа мозаики» при участии посетителей ВДНХ

Новое панно продолжит художественную традицию, которая долгие годы существует на выставке. Мозаика украшает многие исторические объекты ВДНХ, в том числе легендарные фонтаны «Золотой колос» и «Каменный цветок».

2024-й объявлен в России Годом семьи, поэтому теме преемственности поколений, укрепления и развития семейных традиций будут посвящены различные мероприятия выставки.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За время существования к нему присоединились почти семь миллионов человек, которые приняли участие более чем в 6,6 тысячи голосований. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на этой странице.