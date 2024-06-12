Флешмоб «Гордость России» прошел на Северном речном вокзале

В честь Дня России на Северном речном вокзале прошел флешмоб «Гордость России». В мероприятии приняли участие более 300 жителей Северного административного округа Москвы. Об этом сообщила организатор мероприятия, директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская.

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— Я поздравляю всех нас с тем, что мы сплочены как никогда.



Когда наши сыны и братья защищают нашу страну, мы с вами должны быть серьезным, мощным тылом, коим мы и являемся. Поздравляю вас с Днем России! — заявила Авимская.



Участники флешмоба выстроились в форме российского флага, надев белые, синие и красные футболки. Этот «живой» флаг, по мнению Авимской, символизировал единство и сплоченность людей разных возрастов и профессий, которые собрались вместе.

В завершение акции все ее участники исполнили гимн России.

Авимская подчеркнула, что такие мероприятия играют важную роль в демонстрации единства и патриотизма — качеств, которые являются основой сильной страны, передает агентство городских новостей «Москва».

В среду, 12 июня, отмечается День России. «Вечерняя Москва» узнала, какую праздничную программу готовят главные площадки города для жителей и гостей столицы.