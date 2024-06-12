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Флешмоб «Гордость России» прошел на Северном речном вокзале

В честь Дня России на Северном речном вокзале прошел флешмоб «Гордость России». В мероприятии приняли участие более 300 жителей Северного административного округа Москвы. Об этом сообщила организатор мероприятия, директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская.

Флешмоб «Гордость России» прошел на Северном речном вокзале
© Вечерняя Москва
— Я поздравляю всех нас с тем, что мы сплочены как никогда.
Когда наши сыны и братья защищают нашу страну, мы с вами должны быть серьезным, мощным тылом, коим мы и являемся. Поздравляю вас с Днем России! — заявила Авимская.

Участники флешмоба выстроились в форме российского флага, надев белые, синие и красные футболки. Этот «живой» флаг, по мнению Авимской, символизировал единство и сплоченность людей разных возрастов и профессий, которые собрались вместе.

В завершение акции все ее участники исполнили гимн России.

Авимская подчеркнула, что такие мероприятия играют важную роль в демонстрации единства и патриотизма — качеств, которые являются основой сильной страны, передает агентство городских новостей «Москва».

В среду, 12 июня, отмечается День России. «Вечерняя Москва» узнала, какую праздничную программу готовят главные площадки города для жителей и гостей столицы.

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