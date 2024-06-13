Мосгоризбирком утвердила использование ДЭГ на выборах в Мосгордуму

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила голосование 6, 7 и 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Документ был принят в ходе заседания комиссии в четверг, 13 июня.

— Предлагаю провести дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября согласно приложению и определить, что дистанционное электронное голосование проводится с 8:00 6 сентября текущего года до 20:00 8 сентября текущего года, — констатировал секретарь МГИК Владимир Попов.



В текущем году выборы также пройдут в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает агентство городских новостей «Москва».

В первом чтении принято постановление «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва» в ходе заседания столичного парламента. Об этом рассказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

В конце мая стал известен список кандидатур для выдвижения в депутаты Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам. Пройти регистрацию и принять участие в голосовании смогли 356 претендентов.