МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москве присуждена премия в специальной номинации "Регионы России. Лучшие практики устойчивого развития туризма" всероссийской премии HEBI "Туризм будущего". В финале столица соревновалась с двумя другими субъектами - Калининградом и Ростовской областью, сообщили в пресс-службе Мостуризма.

"В заявке на премию столица представила пять проектов в сфере устойчивого развития туризма. Например, это фестиваль "Усадьбы Москвы", который вовлекает исторические пространства в центре и отдаленных районах города в современную культурную жизнь Москвы. Летний фестиваль этого года, который начнется 15 июня и продлится до 15 сентября, объединит 40 усадеб - почти в два раза больше, чем в прошлые сезоны", - отмечается в сообщении.

Также столица, следуя устойчивым практикам в туризме, создает новый гастрономический бренд города на основе традиций в рамках проекта "Московское чаепитие" и проводит акцию бесплатных экскурсий "Московские истории". Акция делает путешествие по городу с профессиональным гидом доступнее для жителей и туристов.

"Москва также популяризует профессию экскурсовода и мотивирует самих москвичей лучше узнавать любимый город с помощью онлайн-конкурса маршрутов "Покажи Москву". Принять участие может любой желающий вне зависимости от возраста и профессии, а до 15 июля москвичи могут выбрать лучший маршрут по каждому из 12 округов, проголосовав в проекте "Активный гражданин", - отметили в пресс-службе столичного комитета.

Кроме того, в рамках премии Москва представила проекты, ориентированные на туристическую отрасль. Просветительский проект "Московская школа гостеприимства" включает бесплатные курсы для столичных туроператоров, гидов, сотрудников отелей, а также агентств, работающих в том числе с деловыми путешественниками. Среди тем - основные принципы и потенциал устойчивого туризма. Все курсы доступны онлайн на портале Russpass.Бизнес, на них можно зарегистрироваться до 1 ноября.

О премии и Мостуризме

"Первая всероссийская премия HEBI "Туризм будущего" проводится с целью повышения осведомленности об устойчивом туризме. Среди членов жюри - представители экологических и общественных организаций, бизнеса, общественные деятели, эксперты и лидеры мнений", - уточнили в пресс-службе.

Комитет по туризму Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. "Круглый год Мостуризм создает события, которые объединяют жителей и гостей города, пополняет городскую афишу новыми мероприятиями. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля "Усадьбы Москвы", приобщиться к чайным традициям столицы на "Московском чаепитии" или попробовать на вкус "Московский завтрак" в одном из сотен ресторанов-участников проекта", - пояснили в ведомстве.

Просветительский проект "Московская школа гостеприимства" реализуется в рамках инициативы "Совершенствование управления в сфере туризма" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" для повышения уровня клиентского сервиса за счет качественной подготовки кадров. Акция "Московские истории" соответствует инициативе "Повышение доступности туристских услуг" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и предоставляет москвичам и туристам возможность бесплатно знакомиться с культурой и историей столицы.