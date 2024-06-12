Движение поездов на МЦД-2 и МЦД-4 приостановлено

Движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска приостановлено. Составы также временно перестали ходить на МЦД-4 по направлению Апрелевки. Об этом в среду, 12 июня, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

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Причиной остановки движения стало повреждение элементов контактного провода на Курском вокзале. На текущий момент на месте инцидента работают энергетики.

— Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города возможны локальные изменения маршрутов наземного транспорта, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».



Незадолго до этого сообщалось, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за дерева, которое упало на пути.

При этом на ветке не было движения от станции «Текстильщики» до «Котельников», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позднее движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили и ввели в график.