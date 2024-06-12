Московский дворник попытался «прогнать» лужу и попал на видео

Очевидцы сняли на камеру, как один из дворников Москвы пытался «прогнать» лужу во время мощного ливня, видеоролик был опубликован в Сети. В нем можно заметить, как городской работник, одетый в оранжевый дождевик, неторопливо выгребает воду при помощи веника, помогая ей уйти в водосток.

В среду, 12 июня, столицу и Московскую область накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города идет град. Местные жители публикуют в Сети кадры непогоды, на которых дождевые капли обрушиваются на Москву стеной. Отмечается, что на улицах города практически нулевая видимость, сильный ветер разносит воду по дорогам.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили о сбое на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Задержка была вызвана падением дерева на пути. Уточнялось, что из-за инцидента интервал движения поездов был увеличен.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве прогнозируются ливни в День России. По его словам, в этот день в столице погода будет сложной. Тишковец предупредил жителей и гостей города о циклоническом вихре и проливных дождях. Он уточнял, что за сутки выпадет порядка 30-35 мм осадков, ветер ожидается южный и юго-западный.