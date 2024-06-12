Мужчина в костюме Человека-паука поднял из лужи проплывавшего мимо москвича на улице Китай-города, кадры опубликовал Telegram-канал «Москва онлайн». На записи видно, как житель столицы плещется на проезжей части, к нему подбегает «супергерой» и поднимает на тротуар.

После этого мужчина убегает. Человек-паук делает кувырок в воздухе и оглядывается по сторонам.

Стало известно о последствиях «мегаливня» в Москве

В среду, 12 июня, столицу и область накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города идет град. Москвичи публикуют в Сети кадры непогоды, на которых дождевые капли обрушиваются стеной. Отмечается, что на улицах города практически нулевая видимость, сильный ветер разносит воду по дорогам.

Также очевидцы сняли на камеру, как один из дворников Москвы пытался «прогнать» лужу во время мощного ливня. В нем можно заметить, как городской работник, одетый в оранжевый дождевик, неторопливо выгребает воду при помощи веника, помогая ей уйти в водосток.